VIDEO: Burger krijgt klappen van politieman bij controle

Bij een gezamenlijke verkeerscontrole van de politie van Santodorp en Surveillance Midden Suriname, heeft een burger zaterdagavond klappen van een politieman gekregen. Dit werd door een voorbijganger vastgelegd, waarna de video (onder) viraal ging.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie bezig was met controle op de hoek van Nieuw Weergevonden- en Drie Gebroedersweg.

Volgens de eerste informatie zou de persoon op de beelden, die klappen en slagen incasseert van een politieman, een overtreding hebben begaan. Hij zou zijn doorgereden, waarna de politie hem wist op te sporen en aan te houden.

Vermoedelijk zou hij hebben uitgescholden, waarna een agent van Surveillance Midden hem de slagen zou hebben toegebracht.

Het filmpje van Raquel Sefania, waarin dit is vastgelegd, is hieronder te zien. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.