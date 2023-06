Over een alternatieve vorm van herstelbetaling

[INGEZONDEN] – 1 juli 2023 staat voor de deur. Honderdzestig jaar geleden schafte Nederland de slavernij, een misdrijf tegen de menselijkheid, af. Op de bestuurstafel van het Koninkrijk der Nederlanden ligt een eisenpakket m.b.t. haar slavernijverleden, houdende het aanbieden van excuses en het voldoen aan herstelbetalingen in de vorm van baar geld.

De partij van de Nederlandse premier Rutte (de VVD) heeft echter al vorig jaar laten weten tegen herstelbetalingen in deze vorm te zijn. In de Tweede Kamer is wrevel geuit over het bizarre eisenpakket. WildcoastArt is van mening dat gemeende excuses welkom zijn en dat herstelbetaling ook in een andere vorm mogelijk is. Welke alternatieve vorm WildcoastArt voor ogen staat komt naar voren bij een korte duik in onze koloniale geschiedenis:

Abraham Crijnssen heroverde in 1668 met zijn matrozen ons land Suriname op de Engelsen. Aan boord bevonden zich ook politici, bestuurders en kooplieden van wie het economisch denken bepaald werd door het Calvinisme. De meest Nederlandse vorm van het protestantisme moedigde aan hygiënisch en gezond te leven, hard te werken, kapitaal te vergaren, te ondernemen en te sparen. Het Calvinisme leerde de kooplieden dat ze de Goddelijke opdracht hadden wereldwijde handel te drijven en tegelijkertijd ook Zijn Woord te verkondigen.

In de eerste plaats ging het echter om de expansie van de economische groei van Nederland te bevorderen. Daartoe lieten ze langs de Suriname-, Commewijne- en de Cotticarivier, door in slavernij gehouden Afrikanen, vele plantages uit de grond stampen. Vervolgens produceerden deze tropische producten, zoals suiker, koffie, indigo, katoen voor de export naar Europa, die grote winsten opleverden.

Het was vooral de stad Amsterdam met haar vele kooplieden en bankiers die er goed garen bij spon. “Haar goederenmarkt was een wereldmarktplaats, terwijl haar kooplieden en bankiers eigenaar waren van vele plantages” (A. Zunder: 2010). De beroemde “Gouden Eeuw“ uit de Nederlandse geschiedenis was het resultaat van de winsten die het Calvinistich koopmanschap wereldwijd vergaarde, hetgeen de basis vormde voor de huidige welvaart van het Koninkrijk der Nederlanden.

Volgens Armand Zunder rechtvaardigt dit moreel gezien de “Wiedergutmachung” (letterlijk: weergoedmaking) voor de schade en leed die Suriname en haar bevolking (Inheemsen, tot slaaf gemaakte Inheemsen en Afrikanen, de Marrons, de Boeroe’s en de Chinese, Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders,) hebben geleden gedurende de periode van de plantage economie. In de nationale visie van WildcoastArt dient Anno 2023 “Wiedergutmachung” geëist te worden vanuit ons nationaal bewustzijn, dat geheel ons volk eeuwenlang politiek, economisch en cultureel onderdrukt werd.

Hierbij dient de regering Santokhi – Brunswijk aan de Nederlandse regering voor te houden dat op haar de historische verantwoordelijkheid rust die inherent is aan ons gedeeld verleden. Dat Nederland t.b.v. Suriname bruggen moet bouwen met Nederlands kapitaal en knowhow, wat Nederland immers gedurende bloeiende plantage economie en hierna achterwege liet.

Zie daar, de historisch meest voor de hand liggende en voor ons land meest voordelige vorm van herstelbetaling.

Indien Nederland, in het kader van de plannen van de regering Santokhi – Brunswijk een brug over de Corantijn en nog een over de Suriname rivier te bouwen, deze werken voor haar rekening neemt. Wat het voormalig moederland – mondiaal beroemd als bruggenbouwer en aanlegger van wegen, ons niet zal kunnen onthouden. Te meer daar Nederland met de gemaakte koloniale winsten in heel Nederland ook wegen, spoorwegen liet aanleggen en bruggen liet bouwen.

Luciel Becker van WildcoastArt