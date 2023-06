Tien maanden cel geëist tegen Nederlander die man in Suriname doodreed en vluchtte

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft vandaag tien maanden cel geëist tegen de 47-jarige Nederlander Remi van der V. uit de gemeente Noordoostpolder. Hij wordt ervan verdacht de veroorzaker te zijn van dit dodelijk verkeersongeval in 2018 in Suriname, waarbij de Surinamer John Struiken (59) om het leven kwam.

Het ongeval vond plaats in de avond van 17 april 2018. Struiken steekt te voet een weg over bij een kruispunt in het buitengebied bij Lelydorp, in het district Wanica. Camera’s van een verderop gelegen winkel hebben het ongeval vastgelegd. Uit o.a. de videobeelden en het sporenbeeld blijkt dat de Nederlander te hard reed en niet heeft afgeremd voor de kruising. Dit terwijl het donker was en het kruispunt slechts beperkt verlicht was.

Vlak voordat het slachtoffer bij de overkant is, wordt hij geschept door een personenauto. Zonder te remmen of uit te wijken rijdt de auto door. Het slachtoffer komt zestien meter verderop in de berm terecht. Hij overleeft de klap niet. De bestuurder heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten en is doorgereden.

De Nederlander reed naar huis, pakte zijn spullen en vluchtte volgens de Surinaamse politie dezelfde avond via de jungle naar buurland Frans Guyana. Vanuit hoofdstad Cayenne nam hij een vlucht naar Parijs en reisde van daaruit door naar Nederland. Sindsdien hield hij zich in Nederland schuil voor de Surinaamse justitie.

Zijn vriendin wist van niks, zij kreeg die dag een telefoontje dat Van der V. naar zijn zieke vader moest en geen tijd had om afscheid te nemen. De aanklager denkt dat hij vluchtte voor Justitie.

Op verzoek van Nederlandse nabestaanden van Struiken boog Telegraaf-misdaadjournalist John van den Heuvel zich in 2019 over de zaak. Hij ontdekte de verblijfplaats van Van der V. in Nederland, waarna op een locatie in Zwolle een heftige confrontatie plaatsvond tussen de broer van het slachtoffer en de verdachte Remi van der V.

Na de constatering dat de verdachte zich langdurig in Nederland bevond, heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie in 2020 het onderzoek op verzoek van de Surinaamse autoriteiten overgenomen. Doordat aanvullend technisch onderzoek in Suriname nodig was, heeft het geruime tijd geduurd voordat het onderzoek afgerond was. In februari van dit jaar vond een regiezitting plaats.

In het onderzoek zijn diverse getuigen gehoord. Een buurman verklaart dat de verdachte op de ochtend na het ongeval niet zoals gebruikelijk met zijn auto is vertrokken, maar opgehaald is door een andere auto. De partner van de verdachte heeft de politie verteld dat de verdachte de ochtend na het ongeval plotseling naar Nederland is vertrokken, omdat zijn vader ziek zou zijn.

De werkgever van de verdachte in Suriname heeft verklaard dat de verdachte hem de ochtend na het ongeval heeft verteld dat hij betrokken was geweest bij het verkeersongeluk op de bewuste plek. Ook heeft zijn compagnon op een internetforum een bericht geplaatst. Hierin vraagt hij om juridisch advies, omdat een van zijn medewerkers een dodelijk verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt.

De verdachte is na zijn plotselinge vertrek naar Nederland niet meer terug gekeerd naar Suriname. Dit ondanks het feit dat hij daar een partner, een baan en een huis had.

Van der V. zelf ontkent betrokken te zijn geweest bij het ongeval en zegt ook niet te weten wie er die avond dan wel in zijn auto gereden heeft. Het Openbaar Ministerie ziet in het dossier echter voldoende bewijs dat het de verdachte was die de auto de bewuste avond bestuurde. Ook acht het Openbaar Ministerie bewezen dat hij schuld heeft aan het dodelijk ongeval.

De verdachte heeft weliswaar nooit gewild dat het slachtoffer zou overlijden, maar hij heeft er door zijn rijgedrag wel schuld aan. Daar komt bij dat hij na de aanrijding niet gestopt is om eerste hulp te verlenen of hulpdiensten te alarmeren. Ook wordt de verdachte zijn gedrag en houding na het ongeval zwaar aangerekend. Hij is naar Nederland vertrokken zonder enige verantwoordelijkheid te nemen.

Voor de nabestaanden, die het sinds die zwarte dag zonder hun geliefde moeten doen, is dat een extra zware last om te dragen. Het Openbaar Ministerie vindt daarom een onvoorwaardelijke celstraf van tien maanden, in combinatie met een rijontzegging voor de duur van drie jaar, op zijn plaats.

De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.