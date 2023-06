In auto overleden man was eerder met pijn van werk vertrokken

De man die vanmiddag aan de Cassialaan in Suriname met zijn auto van de weg raakte en dood in het voertuig werd aangetroffen is de 31-jarige Shailin Pirthipal. Hij is vermoedelijk onwel achter het stuur geworden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij zich aan het werk niet goed voelde. Hij zou hebben geklaagd over pijn en heeft de werkvloer vroegtijdig verlaten. Onderweg naar huis ging het mis.

Aan de Cassialaan ter hoogte van pand 167 raakte hij met zijn voertuig van de weg en eindigde in de goot. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de bestuurder geen teken van leven vertoonde.

Een arts verscheen ter plaatse en stelde de dood officieel vast. De afdeling Forensische Opsporing van de Surinaamse politie werd in stelling gebracht voor nader onderzoek, waarna het lichaam in afstemming met het Openbaar Ministerie naar de mortuarium werd afgevoerd.

De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek.