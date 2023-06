Aan de Cassialaan in Suriname is de bestuurder van een auto maandagmiddag door nog onbekende reden in de goot langs de weg terecht gekomen (foto). Dit gebeurde ter hoogte van pand nummer 167.

Een ambulance werd ingeschakeld voor medische behandeling van de bestuurder. Ter plaatse aangekomen constateerde het verplegend team dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

De overige instanties werden ingeschakeld en zijn voor nader onderzoek ter plaatse. Later meer updates.