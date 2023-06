Van Dijk-Silos dreigt met rechtszaak als nieuwe kieswet uitblijft

De jurist Jennifer van Dijk-Silos overweegt een vordering bij de rechter in te stellen tegen de Staat Suriname en De Nationale Assemblee (DNA). De gewezen voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) vindt dat de president en de parlementsvoorzitter tot nu toe getoond hebben geen enkele moeite te willen maken om een nieuwe Kieswet goed te laten keuren.

“Elke persoon die nauw betrokken is geweest bij verkiezingen, weet dat nu op dit moment er verschrikkelijk veel werk is voor Binnenlandse Zaken en andere organisaties. Een jaar of anderhalf voor de verkiezingen is niet kielekiele op tijd”, stelt zij.

Van Dijk-Silos vindt dat autoriteiten de opdracht van het Constitutioneel Hof negeren en de zaak steeds op de lange baan schuiven. Los van de benoeming van commissies en een academische week, heeft zij verder weinig vooruitgang gemerkt.

Zij meent dat ook de president beloofd had in mei of juni een conceptwet naar het parlement te sturen. Al deze zaken werken stagnerend voor verkiezingsautoriteiten, waaronder ook OKB. In haar periode als OKB-voorzitter had dit verkiezingsorgaan anderhalf jaar nodig om alles goed voor te bereiden.

Er zijn momenteel drie modellen waaruit de wetgever zal moeten kiezen. Eén van deze concepten is zelf afkomstig van Van Dijk-Silos, die deze in maart door een groep activisten aan het parlement heeft laten overhandigen. Deze activisten gaven het parlement toen een ultimatum van een week alvorens zij met nieuwe actiemodellen zouden komen.