Amoksi: ‘Asawini riep mensen op om een militaire training te volgen’

De uitzetting van Regita ‘Asawini’ Edenburg, die zondag uit Suriname vertrok, heeft volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie niets te maken gehad met de cyanide kwestie rondom het stuwmeer. Volgens de bewindsman heeft Edenburg verschillende handelingen gepleegd die niet door de beugel kunnen. Één van deze is dat zij mensen heeft opgeroepen om een militaire training te volgen om een door haar vastgesteld Saramaccaans grondgebied te beschermen.

“De mevrouw heeft een demarcatiebord geplaatst bij Kraka aangevende dat vanaf Kraka tot aan de grens met Brazilië, Saramaccaans grondgebied is. Zij heeft ook geparticipeerd in de oprichting van het Saramacca Volkstribunaal”, benadrukte Amoksi vandaag in een interview met STVS.

Ook in de case met betrekking tot de cyanide vervuiling is volgens de minister gebleken dat Edenburg door zeker een vijftiental mannelijke volgelingen is begeleid, om ondernemers te intimideren dat ze uit het gebied moeten vertrekken. Dit heeft ook geresulteerd in een aangifte van bedreiging en diefstal tegen haar. Amoksi benadrukt dat de verblijfsvergunning van Edenburg al in februari/maart was ingetrokken op basis van de handelingen waarmee zij bezig was en dat zij al een tijd werd gezocht door de Surinaamse politie.

“Je komt Suriname opdelen en onze rechtsorde bedreigen. We hebben een Grondwet, één natie en één regering. Er is ook een rechtsorde. Ik zie al gebeuren dat je in Den Haag een bord gaat plaatsen dat vanaf daar voor een bepaalde groep geldt. We hebben voorkomen dat radicalisme zich gaat vestigen in Suriname. Die dingen moeten we hier niet hebben”, aldus de minister.

Amoksi stelt dat er een noodpaspoort is uitgegeven door CBB met een bewijs dat Edenburg de Nederlandse nationaliteit heeft. Er is gekozen voor de uitzetroute via Frans-Guyana om zodoende de rust in Suriname te kunnen bewaren. Belangrijk volgens de minister is dat zij wel beroepsmogelijkheid heeft gehad.

Ondertussen is Edenburg in Nederland en vandaag uitgebreid in een interview in het radioprogramma Bakana Tori ingegaan op haar aanhouding. Zij stelt dat zij zich gegijzeld voelde en ook in Frans-Guyana door vicepresident Ronnie Brunswijk is gebeld via het mobiel van een dochter van Brunswijk. Ook in Suriname is de vp haar in de gevangenis komen ontmoeten om aan te geven dat hij niets weet over deze zaak.