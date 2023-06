Activiste ‘Asawini’ nog in Frans-Guyana; vrijdagochtend kort geding tegen uitzetting

Activiste Regita ‘Asawini’ Edenburg, die woensdag Suriname werd uitgezet, bevindt zich op dit moment nog in een cel te Cayenne in Frans-Guyana. Vrijdagochtend om 9.00 uur wordt een kort geding door de Surinaamse rechter in behandeling genomen om de uitzetting van de activist te stuiten. De kans is heel groot dat er op dezelfde dag al een beslissing kan worden genomen. Dit bevestigde de activist Marcel Oostburg donderdag in het radioprogramma Bakana Tori.

De vrouw die over de Nederlandse nationaliteit beschikt, werd vorige week door RBT aangehouden, nadat er aangifte tegen haar was gedaan ter zake diefstal, bedreiging en opruiing. Dit nadat video’s rondgingen waarop te zien is dat een groep personen onder leiding van haar een goudkamp betraden, waarbij van de werknemers werd geëist dat zij de plaats moesten ontruimen.

Oostburg vindt dat er slordig werk is verricht bij de uitzetting van Asawini. Hierdoor is de zaak juridisch nog complexer gemaakt. Ook vraagt hij zich af hoe minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zichzelf de competentie heeft toegeëigend door een verdachte op te roepen voor een gesprek. Met deze ‘domme handeling’ heeft de bewindsman volgens hem het land voor schut gezet.

Ondertussen hebben Oostburg en Maisha Neus ervoor gezorgd dat de Granman der Saramaccaners en zijn staf komende week dinsdag naar de stad zullen afreizen om hun onderdaan ‘Asawini’ te ondersteunen.

Asawini bezit de Nederlandse nationaliteit. De eerdere redenen voor haar aanhouding, waarbij zij van diefstal beschuldigd werd, zijn ingetrokken. Zij is echter woensdag het land uitgezet op beschuldiging van verstoren van de openbare orde.