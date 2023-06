Brunswijk rekent ook op zetels in Commewijne; belooft grondpapieren in orde te maken

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vertrouwt erop dat zijn partij met steun van de kiezers in 2025 ook zetels gaat kunnen bemachtigen in het district Commewijne. Daarvoor gaan de kernen van de geel-zwarte partij hard werken. Hijzelf belooft de grondpapieren voor personen, die al geruime tijd in onzekerheid tijd op een perceel wonen, in orde te maken.

“Ontwikkeling betekent dat je rechtszekerheid moet hebben. Als iemand ergens woont en die geen beschikking heeft om zich daar te vestigen, dan leeft die persoon in twijfel. Daarom zal deze regering proberen om al deze onzekerheden weg te werken in Commewijne. If wan man du wan aanvraag, wi o sorgu tak’ yu kisi yu gron!”, benadrukte de ABOP-voorman.

Hij vroeg de aanwezigen of hij kan rekenen op hun stem in 2025. Het antwoord vanuit de zaal was positief.

De verschillende kernen van de partij in Commewijne hebben de opdracht meegekregen om ervoor te zorgen dat er ontwikkeling komt in het district. Alle knelpunten in het district dienen doorgegeven te worden aan het bestuur van de ABOP, waardoor deze ook besproken kunnen worden binnen de regering.

Bij de vorige verkiezing is de ABOP in Commewijne een lijstverbinding aangegaan met de Pertjajah Luhur (PL), wat erin resulteerde dat de enige ABOP-kandidaat, Radjeskumar Mahabiersing, op nummer 2 van de PL-lijst 1.050 stemmen binnenhaalde. Met de opening van een eigen partijcentrum in Tamanredjo, lijkt een nieuwe lijstverbinding in 2025 onwaarschijnlijk.