Vrouwen in de politiek ondervinden veel tegenwerking en jaloezie

Surinaamse vrouwen in de politiek ondervinden over het algemeen veel tegenwerking bij de eigen partijgenoten. Ook is er veel jaloezie bij de invulling van de kandidatenlijsten. Dat blijkt uit een onderzoek van Sharon Saridjan-Tjokro. Zij stelde deze vraag onlangs aan de zeven Javaanse vrouwen die vanaf het jaar 2000 parlementariër zijn geweest.

In het kader van een discussieavond over Javanen in de politiek van Suriname, hield Saridjan-Tjokro afgelopen vrijdag een presentatie. Volgens de onderzoeker is er een significant verschil met de mannen te merken als er gekeken wordt naar de cijfers van het aantal gekozen vrouwelijke parlementariërs en aangestelde ministers.

Zo zijn er vanaf 1987 in totaal 70 vrouwen toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Van deze groep zijn de meesten middels opschuiving binnengekomen, nadat een mannelijke partijtopper opteerde voor een functie in de regering. Aan de andere kant zijn er 338 mannen tot nu toe tot parlementariër gekozen.

Eén van de voornaamste redenen waarom er zo weinig vrouwen in de politiek zijn, is omdat vrouwen niet gemakkelijk op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst worden geplaatst. In de meeste gevallen is een man de lijsttrekker, terwijl vanuit de partij er ook nog stemadvies wordt gegeven om op de lijsttrekker te stemmen. Hierdoor wordt het nog moeilijker voor de vrouw om een plek te krijgen in de DNA.

Het probleem deed zich ook voor in 2020 toen de Pertjajah Luhur in Commewijne stemadvies gaf om op lijstduwer Evert Karto te stemmen. Hierdoor werd de populaire Ingrid Karta-Bink, die lijsttrekker was, niet gekozen. De zetel ging uiteindelijk naar Karto.