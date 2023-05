Bloemenhulde ter nagedachtenis Amerikaanse strijders 

Memorial Day is een federale feestdag in de Verenigde Staten voor het eren en rouwen van de Amerikaanse militairen die het leven hebben gelaten tijdens hun dienst in de strijdkrachten. Memorial Day, oorspronkelijk bekend als Decoration Day, is op zaterdag 27 mei voor het eerst in Suriname herdacht. Tot de aanwezigen behoorden ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en andere Surinaamse en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders en leger functionarissen.

Minister Ramdin heeft samen met de director of the joint staff of South Dakota National Guard, Deborah Bartunek, een bloemenkrans gelegd bij de vlaggenstok op het Onafhankelijkheidsplein, waar de Amerikaanse vlag halfstok was gehangen ter ere van de gevallenen. Het Nationaal Leger ondersteunde het geheel door het afspelen van het volkslied en marsmuziek. Er werden ook saluutschoten afgevuurd.

Memorial Day is van groot belang voor Suriname, aangezien het de eerste herdenking is van deze nationale dag in het land. Ramdin gaf in zijn toespraak aan hoe belangrijk de betekenis van deze herdenkingsdag en de connectie met Surinames relatie met de Verenigde Staten is.

De bewindsman benadrukte dat Surinamers actief hebben deelgenomen aan verschillende wereldoorlogen, vrijwilligers zijn geweest en ultieme offers hebben gebracht. Volgens hem zal deze gezamenlijke herdenking niet bij deze ene keer blijven.

De hoogwaardigheidsbekleder wees de aanwezigen op het monument gewijd aan gevallen soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, welke op steenworp afstand staat van de plek waar de ceremonie werd gehouden. Het monument van de gevallenen symboliseert de bijdrage van Surinamers die hebben deelgenomen aan de strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid, respect en mensenrechten.

De minister legde de nadruk op de fundamentele waarden en normen die essentieel zijn bij het opbouwen van een harmonieuze samenleving. Hij sprak zijn voldoening uit over het feit dat Suriname een dergelijke herdenking organiseert, omdat het een extra gelegenheid biedt om degenen die zijn overleden te eren. “Deze gelegenheid herinnert aan het belang van deze waarden voor Suriname en versterkt de inzet om ze te handhaven,” aldus minister Ramdin.

Zowel de BIBIS-minister als ambassadeur Robert J. Faucher van de Verenigde Staten van Amerika benadrukten de sterke relatie van Suriname met de Verenigde Staten. Beiden functionarissen zijn ervan overtuigd dat de relatie tussen beide landen verder zal worden versterkt.

Ramdin benadrukte de toenemende samenwerking op het gebied van defensie en nationale veiligheid. Er wordt ook gewerkt aan het benadrukken van het belang van regionale stabiliteit en het behoud van democratische waarden, de rechtsstaat en mensenrechten.