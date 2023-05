Première documentaire ‘Meer Dan Kling Klang Klong’ op 29 mei

De Stichting Rukun Budi Utama (RBU) presenteert op 29 mei de première van de documentaire Meer Dan Kling Klang Klong. De film is gemaakt door productieteam Docu125 en gaat over de geschiedenis van de Surinaams Javaanse Gamelan en de groep Bangun Tresna Budaya in het bijzonder.

Voor de premiere slaat RBU de handen ineen met Sociaal Culturele Sportvereniging De Ster. Op deze manier komen de verschillende Surinaams Javaanse krachten bij elkaar zodat zij elkaar versterken; De Ster zorgt voor de locatie en RBU zorgt voor de creatieve invulling en organisatie.

Om de Javaanse kracht verder tot uitdrukking te laten komen, heeft RBU andere organisaties gevraagd om hun krachten te bundelen en te demonstreren. Denk aan de overheerlijke uitgebreide Javaanse keuken en creatieve culturele kunstuitingen zoals Batik (verfkunst), Topeng (maskers), Janur (vlechtkunst) en veel meer. Zo zal er een mooi en gevarieerd randprogramma ontstaan en zo geeft RBU anderen ook de gelegenheid om bij te dragen en mee te liften op het verwachte succes. Om van dit buitengedeelte te kunnen genieten wordt er aan de poort een vrijwillige bijdrage gevraagd.

3x Meer Dan Kling Klang Klong

Bij het binnenprogramma staan de documentaire Meer Dan Kling Klang Klong en de Surinaams Javaanse gamelan centraal. Omdat de accommodatie te klein is om een grote massa in één keer gezamenlijk naar de documentaire te laten kijken, is besloten om de film tijdens de premiere maar liefst 3x te vertonen. Toegang voor dit gedeelte is (slechts) €5 euro en daar krijg je behalve een film en live gamelan zelfs optredens, een Q&A en Afterparty voor terug! Hoe dan?! De Javaanse krachten maken dit mogelijk!

Draaischema 29 mei 2023

13.30 – 14.45 Vertoning 1 (Premiere voor genodigden)

15.00 – 16.15 Vertoning 2

16.30 – 18.00 Vertoning 3

18.00 – 19.00 Afterparty

Mocht de organisatie je op 29 mei teleurstellen, omdat je de film niet kunt zien vanwege het grote animo in combinatie met de beperkte ruimte, niet getreurd… Ondertussen werkt RBU aan andere afspeeldata en de verwachting is dat bij de premiere nieuwe data bekend gemaakt kunnen worden.

Premiere Meer Dan Kling Klang Klong | 29 mei 2023

Locatie: Brinckerinckstraat 71, 2373 VE Den Haag

Tijd: 13.00 – 19.00 uur

Toegang: Buiten (vrijwillige bijdrage), Binnen (€5)

Parkeren: Gratis tot 18.00 uur

Support: Je kunt helpen via NL14 ABNA 0462 9744 21 t.n.v. Stichting RBU o.v.v. Premiere MDKKK