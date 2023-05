Leerkrachten opgeroepen dinsdag thuis te blijven

Leerkrachten verbonden aan de Bond van Leraren (BvL), Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn opgeroepen om dinsdag 2 mei thuis te blijven.

De onderwijsbonden zijn solidair met de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) die heeft opgeroepen voor een eendaagse actie dinsdag. Het actiemodel is massaal thuisblijven. De bonden benadrukken dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de leden die over straat gaan.

De FOLS zegt het gevoel van ontevredenheid bij de leden van de lidorganisaties heel goed aan te voelen. Een ontevredenheid die in relatie staat met de alsmaar sukkelende economie. De leerkrachten zijn creatief uitgeblust en moeten steeds kunstgrepen bedenken om het huishouden draaiende te houden.

Met het signaal van 2 mei wenst de FOLS ook aan te geven “dat wij als leerkrachten zijn teruggevallen tot het niveau van zwakke huishoudens! Onze koopkracht is zodanig afgenomen, dat wij ons afvragen of wij nog tot de middenklasse behoren. Met onze solidariteit aan het actiemodel van C-47, willen wij niet alleen aangeven dat het genoeg is, maar dat de koopkracht van de leerkrachten versterkt moet worden.”