Makoe over benoeming hoogleraar Henry Ori op Onderwijs: “Deze meneer puilt uit van racisme”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft weer van zich laten horen. De NDP’er heeft in een online interview flink uitgehaald naar verschillende ministers, waaronder ook de aankomende onderwijsminister van Suriname prof. dr. Henry Ori. “Die meneer puilt uit van iets waarvan ik absoluut niks moet hebben; dat is racisme. Je weet hoeveel keren deze meneer zich zo heeft uitgelaten over het volk”, benadrukte Makoe tegenover Culturu TV.

Afgelopen vrijdag hebben protesterende leerkrachten die zich hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wi Sa Strey’ middels protestborden voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laten merken dat ook zij Ori niet graag als minister zien. De kritiek op Ori heeft kennelijk te maken met een uitspraak die hij in 2021 deed op de radio.

Ori zei toen: “Ik ben er trots om Hindoestaan te zijn. Hindoestanen doen het goed in ons land qua inzet, ijver, spaarzaamheid en deskundigheid en het is vervelend om het een keertje te zeggen. Iedereen is bezig met sociaal wenselijke antwoorden en men vermijdt dit onderwerp. Als we erover moeten praten, praten we er openlijk over, maar het zijn vooral de Hindoestanen die in staat zijn een goede ontwikkeling in dit land te brengen. Daar ben ik van overtuigd”.

Hij heeft hierna toen ook publiekelijk gereageerd op de vele negatieve reacties op zijn uitspraak. “Het was nimmer de bedoeling een andere etnische groep te kwetsen. Omdat ik Surinamer ben en van Hindostaanse komaf, merk ik dat ik afgestraft wordt om enkele positieve aspecten over deze etnische groep te zeggen en aldus heb nagelaten om tegelijkertijd over elke bevolkingsgroep de goede zaken aan te halen. Ik onderken absoluut dat ook, die bromtyi dyari, is nog steeds heilig en elke bloem heeft haar kleur en geur in schoonheid en karakter”, zei Ori in februari 2021.

Het is overigens opvallend dat Makoe in haast al zijn interviews iemand uitmaakt voor racist, zonder daarover een goede onderbouwing te geven.

Ori werd in februari vorig jaar door president Chan Santokhi beëdigd tot ambassadeur van Suriname in Frankrijk. Voor Makoe is het niet duidelijk wat de meerwaarde van Ori is geweest in Frankrijk. “Dus ik vraag mij in gemoede af wat de meerwaarde van die meneer gaat zijn op Onderwijs. Zo ziet u weer dat het heel verhaal van kennis en kunde kolder is geweest. Ik hoop voor hem dat hij waar gaat kunnen maken wat hij altijd gepropageerd heeft. Want meneer, als u dacht dat het een fluitje van een cent is moet u wel begrijpen dat dat niet waar is. Want het geheel onderwijssysteem ligt letterlijk op zijn gat”, aldus Makoe.

Naast Ori wordt universiteitsdocent Marciano Dasai minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Volgens planning worden de twee nieuwe ministers dinsdag 2 mei om 12.00u op het presidentieel paleis beëdigd.