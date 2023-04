Groot bedrag aan SRD en valuta buitgemaakt bij gewapende roofoverval op supermarkt

Vier criminelen hebben zondag in de vroege ochtend een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Anamoestraat in Suriname. Daarbij hebben de overvallers ondermeer 2 miljoen SRD, 40.000 euro, 30.000 USD uit een kluis buitgemaakt.

De verdachten waren allen gemaskerd en één van hen had een vuistvuurwapen bij zich. Het pand dat ze betraden is een woning (boven) annex winkel (onder). De rovers zijn via de toiletruimte het pand binnengedrongen.

De bewoners C.G. (46) en zijn vrouw Y.Y. (35) werden daarbij overvallen.

Behalve het geld hebben de rovers ook nog waardevolle spullen uit een van de slaapkamers weggenomen, waaronder twee Rolex horloges ter waarde van totaal 38.000 USD en 500 gram gouden sieraden.

Na de daad verlieten de rovers de plaats. Het is niet bekend in welke richting de daders vertrokken. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.

Beide slachtoffers bleven ongedeerd. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.