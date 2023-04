Eventuele veroordeling Bouterse intern nog op agenda NDP-top

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) houdt de kaken nog stijf over welke stappen zij eventueel zal nemen indien Desi Bouterse later dit jaar door het Hof van Justitie wordt veroordeeld en gearresteerd voor zijn aandeel bij de moord van 15 mannen op 8 december 1982.

Het enige wat NDP-woordvoerder Ricardo Panka hierover loslaat, is dat deze zaak intern op de agenda is van de NDP-top. “Het is een politiek proces. Politieke vervolging van één van de grootste zonen van dit land”, zei Panka in een interview op Culturu TV.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft eerder 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf en gevangenneming geëist tegen Bouterse. Op dinsdag 30 mei zal de hoger beroepzaak van het 8 decemberstrafproces voortgezet worden.

De iets langere uitsteltermijn heeft te maken met de wisseling van de vervolgingsambtenaar. Advocaat-generaal Carmen Rasam gaat ingaande 1 mei met pensioen. Zij zal in deze zaak worden vervangen door haar collega Astrid Niamat.

Op de laatste zitting heeft advocaat Irvin Kanhai in de strafzaken tegen de verdachten Bouterse, Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein het pleidooi gehouden. Aan het eind van zijn pleidooi vroeg hij vrijspraak voor alle verdachten wegens gebrek aan bewijs.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, heeft eerder aangegeven dat hij medio tot eind 2023 een vonnis verwacht tegen hoofdverdachte Desi Bouterse.