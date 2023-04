Nurmohamed: “Waterbeheer door drie ministeries is politieke rommel”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname, heeft donderdag tijdens een persconferentie aangegeven dat het een noodzaak is om het beheer van alle kanalen, sluizen en pompgemalen onder één ministerie te brengen. Hierdoor kan er ook beter gewerkt worden het aanpakken van het wateroverlastprobleem.

Volgens Nurmohamed is het beheer van het aantal landelijke kanalen, sluizen en pompgemalen al jaren verdeeld onder drie ministeries te weten Openbare Werken (OW), Landbouw Visserij en Veeteelt (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Ondanks hij vanaf zijn aantreden gepoogd heeft dit alles onder één ministerie te brengen, is het wegens politieke onwil niet gelukt.

“Het is een jarenlang gedonder. Gepoogd, gepoogd en gepoogd, maar het lukt niet. Je weet dit ding is een politieke rommel die een keer ook opgelost moet worden. Ik heb mijn moeite gedaan om over te nemen. Maar er moet één ministerie zijn.

Een ministerie van Landbouw moet zich richten op planten en OW doet dan de Infra. Anders gaan we met dit probleem blijven zitten. Het is verspilling van kapitaal en deskundigheid. Want nu moeten alle ministeries hetzelfde doen wat wij doen.Stel je voor dat alle ministeries een eigen meteorologische dienst zouden hebben. Dat kan niet. Het is inefficiënt”, benadrukte de bewindsman.