Dode man in goot raakte vrijdagavond op weg naar werk vermist

De bromfietser in Suriname die vanmorgen dood in een goot aan de Fredrikshoopweg werd aangetroffen, is de 62-jarige Radjkoemar Thakoerdath. Vermoedelijk is hij vrijdagavond onderweg naar zijn werk in de goot terecht gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De man vertrok vrijdagavond rond 19.30u van huis om naar het werk te gaan. Omstreeks 21.30u vernam de familie echter dat hun dierbare niet aan het werk was gearriveerd. Ze stelde een onderzoek in, echter zonder het gewenste resultaat.

Een voorbijganger ontdekte zaterdagmorgen vroeg een levenloze man met een helm in de goot langs bovengenoemde weg. Door tussenkomst van omstanders werd hij eruit gehaald, waarna de politie van Santodorp werd ingeschakeld. Die ging ter plaatse voor nader onderzoek.

Na de ontdekking verscheen een zoon van het slachtoffer ter plaatsen en identificeerde de man als zijnde zijn vader. Hij vertelde aan de politie dat hij vrijdagavond al opzoek was naar zijn vader, toen hij vernam dat hij zich niet aan het werk had gemeld waar hij als wachter werkzaam was.

Volgens de Surinaamse politie zou het gaan om een eenzijdig verkeersongeval, waarbij hij door tot nog toe onbekende reden in de goot is terechtgekomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lijk aan de nabestaanden afgestaan.