Christelijke voorgangers bidden op Onafhankelijkheidsplein voor ontwikkeling en welvaart Suriname

Op het Onafhankelijkheidsplein is op vrijdag 28 april een nationale Verootmoedigingsdienst gehouden.

Deze gebedsdienst is georganiseerd door de Tabernacle of Faith and Love Ministries, in samenwerking met diverse christelijke gemeenten en denominaties in Suriname.

Onder de aanwezigen bevonden zich president Chandrikapersad Santokhi, first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en vicepresident Ronnie Brunswijk.

Tijdens de dienst is door verschillende voorgangers gebeden voor de ontwikkeling en welvaart van Suriname. Daarnaast ook voor kracht en wijsheid voor de beleidsmakers om het land te kunnen besturen en uit de crisis te halen.

Dw first lady spreekt van een gezegende dienst en wil de organisatie aanmoedigen vaker zulks te organiseren.