Bouva over nieuwe brandstofprijzen: “Het volk kan niet meer betalen aan de pomp”

“Schrikt u niet, vandaag de dag is de benzineprijs in Suriname SRD 42. Ik heb me bijna verslikt om dat te aanschouwen op het moment dat ik naar het tankstation reed”, zei de waarnemend fractieleider van de NDP, Melvin Bouva dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Per 18 april zijn de prijzen voor een liter unleaded bij zowel GOw2 (SRD 40,99) en SOL (42,73) drastisch verhoogd. Volgens de NDP’er lijkt het erop alsof het de leden van de Surinaamse regering niets scheelt, omdat zij gratis hun auto’s op staatskosten mogen tanken.

“Dan begrijp je niet waar het om gaat. Laten we ook die solidariteit tonen door te zeggen: het is goed, die benzineprijs kunnen we niet vasthouden dus dan tank ik zelf ook mee met het volk. Maar dat gaat niet gebeuren”, aldus Bouva.

Volgens de volksvertegenwoordiger mag elke president de ambitie hebben om de douanekoers en benzineprijs los te laten. “Maar het heeft zijn grens. En we hebben op dit punt een grens bereikt. Het volk kan niet meer betalen aan de pomp. Als u dus SRD 400 miljoen per maand wilt besparen, gaat u weer in die SRD 400 miljoen en brengt u de benzineprijs terug naar wat het was. Maar die benzineprijs kunt u niet verder los laten. Wij willen, wij zullen en wij kunnen dat niet meer betalen”, aldus de NDP’er.

De brandstofsubsidie is per 1 februari 2023 volledig afgeschaft. De oliemaatschappijen bepalen nu zelf de brandstofprijs op basis van de koersontwikkeling en het inkoopbedrag.