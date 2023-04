Jaar gevangenisstraf voor plunderende politie-inspectrice; ook vriend bestraft

De vrouwelijke inspecteur van politie E.R., die gefilmd was bij het plunderen tijdens het protest van 17 februari in Suriname en kort daarna in verzekering werd gesteld, is dinsdag veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Dat bevestigt advocaat mr. Maureen Nibte aan de redactie van Waterkant.Net.

Haar partner die met haar was is veroordeeld tot 8 maanden straf, waarvan 3 voorwaardelijk.

De twee werden die bewuste vrijdag in de binnenstad van Paramaribo gespot met gestolen goederen in een tas. Ze werden al lopend met spullen op beeld vastgelegd door iemand die toevallig langs reed en vanuit zijn auto filmde. Hij meende de vrouw te herkennen.

R. meldde zich daarna zelf bij de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie. Op basis van de beelden en de verklaringen van politievrouw werd ze na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Haar partner, die eten voor haar bracht terwijl de vrouw in verzekering was, werd daarna zelf ook aangehouden en in verzekering gesteld.

De veroordeelde vrouw is gewezen hoofd van de Economische Controledienst, die van de rechter vijf jaar ontzetting uit het ambt kreeg opgelegd in 2018. β€œZe had als gewezen hoofd van ECD en inspecteur beter moeten weten”, aldus de politie over haar handelingen.