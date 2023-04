‘Oudjes’ vrezen overgeslagen te worden voor 1.800 SRD koopkrachtversterking

NDP-parlementariër Ann Sadi vindt dat de registratieformulieren om in aanmerking te kunnen komen voor de 1.800 SRD koopkrachtversterking, veel te ingewikkeld zijn. Zij heeft in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) deze kwestie onder de aandacht van de regering gebracht.

“Het invullen van die formulieren is een crime. Ook digitaal gaat het niet. Ik zelf heb problemen ermee, laatstaan de oudjes”, benadrukte de politica donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de NDP’er zijn ‘oudjes’ die vanaf januari hebben geregistreerd, nog steeds wachtende op een antwoord. Deze mensen leven met de vrees dat zij zullen worden overgeslagen.

“Ik blijf erbij: de middengroep zijn armoezaaiers, de armoezaaiers zijn bedelaars en den bedelaars ede kufkaf. Zij weten niet meer wat ze moeten doen”, aldus Sadi.

De NDP’er kreeg ondersteuning van NPS-fractieleider Gregory Rusland die aangaf ook benaderd te zijn door enkele ouderen die ook wachtende zijn op het geld.

Assembleevoorzitter Marinus Bee deed een beroep op de regering om zaken niet te ingewikkeld te maken, maar het geld te geven aan de mensen die het nodig hebben.