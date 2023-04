Aanslagpoging op woning luchtvaartondernemer in Suriname

Een aatal schoten zijn vannacht rond 04.00 uur gelost op de woning van een luchtvaartondernemer aan de Abadoestraat in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat er ook een handgranaat is gegooid in de richting van het pand, die niet is afgegaan.

Er hebben zich tot zover bekend geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn in grote getallen ter plaatse bezig met het onderzoek.

In 2020 was de ondernemer reeds ontsnapt aan een aanslag bij zijn woning. Toen waren er dertien kogels in zijn richting afgevuurd terwijl hij zich in zijn huis bevond.