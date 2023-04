‘Een avond met Ed Rust’ in theater Zuidplein Rotterdam

TRC Promotion presenteert op vrijdag 12 mei het theaterconcert ‘Een avond met Ed Rust’ in de Grote Zaal van het Zuidplein Theater in Rotterdam.

De zanger ook wel bekend als Edje Rust, is een rasartiest, allround zanger en de ultieme entertainer. Met een lange artistieke carrière achter zich, heeft hij zijn plekje meer dan verdiend in de muziekwereld.

Hij heeft in verschillende bands gespeeld zoals Njoeng Ting, Master Blaster, La Danz, La Fiësta en @Six. Hij brak nationaal door tijdens The Voice Senior en deed mee in muziektheaterproducties zoals A Poku Tori, Lieve Hugo en Dock of the Bay.

Begeleid door zijn muzikale vrienden, belooft het een onvergetelijke avond te worden in het Zuidplein Theater.