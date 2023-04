Bouva over historische grens wisselkoers: “Naar waar moeten we gaan? 50?”

De ontwikkeling van de valutawisselkoersen in Suriname baart zowel de coalitie en oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) zorgen. NDP-parlementariër Melvin Bouva bracht donderdag bij de start van de openbare vergadering onder de aandacht van parlementsvoorzitter Marinus Bee dat het ondertussen al ruim twee weken is sinds de laatste vergadering is gehouden over de op hol geslagen wisselkoers.

“Toen de Surinaamse president hier was, was de koers SRD 37 zoveel. Vandaag is de historische grens van SRD 40 voor de euro en 37 zoveel voor de US dollar bereikt. Die historische grens kan niet maken dat de president met iedereen anders zit en wij hier allerlei vraagstukken krijgen. Wij gaan van u eisen dat de president, al is het morgen, hier komt en maatregelen treft om die koers rustig te houden. Naar waar moeten we gaan? 50?”, zei Bouva.

Mahinder Jogi van de VHP bleek echter niet echt onder de indruk te zijn van de uitspraken van Bouva en stelde dat het historisch bekeken ook bekend is hoe de wisselkoers nu zo een punt heeft bereikt. Hij vroeg om een nationale houding van zijn collega’s.

Bee maakte duidelijk dat het uitschrijven van vergaderingen niet een aangelegenheid is van de president, maar voor de voorzitter van het parlement. Deze vergadering zal volgende week dinsdag worden uitgeschreven, omdat de commissie Financiën/Staatsuitgaven binnen DNA nog een laatste vergadering moet houden.

De voorzitter van deze commissie, Asiskumar Gajadien, zit momenteel samen met enkele van zijn collega’s in Washington voor de ‘Spring meeting’ van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Samen met hen zijn ook minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname in Washington.