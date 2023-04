President Santokhi terug in Suriname

President Chandrikapersad Santokhi is zaterdag weer gearriveerd in Suriname. Het staatshoofd was op zaterdag 1 april afgereisd naar Nederland voor medisch onderzoek. De regeringsleider heeft dat gedaan op advies van zijn medisch team van Surinaamse en buitenlandse artsen.

Het Kabinet van de President heeft eerder gemeld dat het staatshoofd voor gespecialiseerde functionele testen die in Suriname nog niet beschikbaar zijn in Nederland was.

“De conclusie van de artsen is dat president Santokhi in goede conditie is en er geen reden is voor zorg inzake zijn gezondheid. Het staatshoofd is fit en gezond”, een passage uit een recente verklaring van zijn woordvoering.

President Santokhi zal zijn werkzaamheden voortzetten. Hij is eenieder dankbaar voor de positieve wensen, meldt de Communicatiedienst Suriname.