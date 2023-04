Drugsdealende oom en nichtje alsook vader en zoon aangehouden

De stootgroep van de politie Regio Oost in Suriname heeft bij drie gepleegde invallen vier personen aangehouden en in verzekering gesteld vanwege de handel in drugs. Het gaat om een oom en zijn nichtje, alsook een vader en zijn zoon.

Het nichtje is de 17-jarige recidivist Sabrina M., die op een woonadres in het ressort Tamanredjo werd aangehouden. Deze jonge vrouw is op jonge leeftijd al drie keer door de Surinaamse politie in de kraag gevat wegens overtreding Wet Verdovende Middelen.

Ook dit keer trof de sterke arm een hoeveelheid cocaïne, crack en een geldbedrag bij haar aan. Ze was op het moment van de drugsinval bezig de drugs te verpakken.

Daarnaast is haar oom Stanley M. (49), op zijn woonadres aan de Djojospoepartoweg aangehouden. Ook bij hem zijn drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Bij een derde inval zijn vader en zoon aangehouden. Het gaat om vader Lloyd en zijn 20-jarige zoon Victor G., die op hun adres aan de Steranijsstraat werden aangehouden. De vader was in oktober vorig jaar ook al aangehouden.

De verdachten zijn allemaal aan de politie van Richelieu overgedragen voor verder onderzoek.