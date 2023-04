Bennie Miranda: “President moet spierballen tonen en ook belasting opleggen aan vp Brunswijk”

Bennie Miranda, criticus en assistent woordvoerder van de BEP, vindt dat presidentSantokhi de royalties van de kleinschalige goudsector in Suriname direct moet verhogen naar 7,5%. Daarnaast moet het staatshoofd ook erop toezien dat Ronnie Brunswijk, die naast vicepresident ook een aantal grote goudconcessies heeft, ook belasting afdraagt aan de Surinaamse staat.

“Een tijdje terug zijn stukken en video’s op het internet gelekt over hoeveel concessies Brunswijk bezit en vooralsnog zijn die zaken niet veranderd. Want volgens de Surinaamse wet mag de vp ook geen concessie bezitten. Dus wanneer hij in de praktijk als vp in helikopters rondvliegt en aanwijst welke concessies en graafmachines daar van hem zijn, is dat eigenlijk illegaal. Daarbij betaalt hij ook geen cent belasting aan de staat Suriname.

Dus als we eigenlijk kijken naar hoeveel concessies betrokkene bezit, dan zouden we met terugwerkende kracht (twk) belastingen moeten opleggen. En dat moet zeker in de miljoenen US dollars lopen. De president moet spierballen tonen en belasting opleggen aan de vicepresident. Als de vp weigert, dan moet de staat bepaalde van de concessies terugnemen”, zegt Miranda.

Volgens de BEP-assistent woordvoerder is het onrechtvaardig om alleen de kleine man wel belasting te laten betalen. “Maar de grote mannen die al lang bezig zijn en onze regenwoud, flora en fauna vernietigen, betalen geen belasting. Dat is helemaal fout. Precies zoals de kleine man ook belasting betaalt, moet de vp Ronnie Brunswijk ook belasting betalen”, aldus Miranda.

De royalty’s, op de kleinschalige goudsector, zijn per 1 april 2023 verhoogd, van 4,5% naar 5,5%. Deze zullen volgens de president geleidelijk aan verhoogd worden naar 7,5%. Miranda stelt het percentage van 7,5% echter nog aan de lage kant te vinden.