Makoe: ‘Mensen in politie-uniform spelen veiligheidsman voor één of ander drugsdealer’

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ vindt dat het Korps Politie Suriname (KPS) moet gaan werken aan haar imago. Het gaat volgens hem dan om een hoog percentage aan doorsneepolitiemannen en vrouwen, die niet weten hoe het hoort.

“Die mensen die weten hoe het hoort, zijn vreselijk in de minderheid. De groep die juist niet weet hoe het hoort, die gekomen zijn voor die badge, het wapen, macht en fu set’ den libi kon (om hun eigen leven goed te regelen), is juist groter. Mensen zien kans om zelfs in hun politie-uniform, van hoog naar laag en van laag naar hoog, veiligheidsman te spelen voor één of ander drugsdealer, cambio of goud opkoopbedrijf. Laat wet en recht gelden voor iedereen, want niemand staat boven de wet”, aldus Mac-Donald.

De NDP’er benadrukt tegelijk dat er ook eerlijke en integere agenten zitten binnen het korps. Deze groep zou als voorbeeld moeten dienen voor de andere rotte appels.

Mac-Donald is er vooral niet over te spreken dat de functionaris die verantwoordelijk is voor het barbaarse optreden bij de mishandeling van arrestanten in het cellenhuis te Geyersvlijt nu ‘lekker’ thuis zit en er geen enkele andere maatregelen nog tegen hem zijn getroffen. “Misschien is hij een lieveling van de huidige machthebbers, in het kader daarvan denkt die meneer dat die mag doen en laten wat hij wil. Mensen denken dat ze oppermachtig zijn, wanneer ze inspecteur zijn”, vervolgt Mac-Donald.

Mac-Donald werd in januari door de politie aangehouden, omdat hij in een voicebericht, dat via sociale media viraal ging, president Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, ministers, first lady Mellisa Santokhi, gezagdragers, VHP-kopstukken en prominente figuren uit vakbondsorganisaties en het bedrijfsleven zwaar zou hebben beledigd. Hij werd vier dagen later weer in vrijheid gesteld.