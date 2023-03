Politie Albina zal optreden tegen foutparkeerders

De politie in Suriname heeft te kennen gegeven dat er zal worden opgetreden tegen foutparkeerders in Albina. Deze autobestuurders parkeren op onverantwoordelijke wijze op de openbare weg, waardoor het verkeer onnodig wordt gestremd en de veiligheid van voetgangers en overige weggebruikers in gevaar wordt gebracht.

Het komt ook voor dat automobilisten hun voertuigen dagen onbeheerd achterlaten en dan de oversteek doen naar Frans-Guyana, hetgeen ertoe leidt dat deze geparkeerde auto’s een belemmering vormen voor een goede doorstroming van het verkeer.

De buurtmanager van Albina, de brigadier van politie Ingrid Adrianus, doet derhalve het beroep op autobestuurders om niet op zodanige wijze te parkeren, maar een veilige locatie zoals een openstaand terrein te zoeken om het voertuig te parkeren. Indien aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven zal de politie ertoe overgaan om de voertuigen door een erkend sleepbedrijf weg te laten slepen naar een plaats van berging.

De sleep- en bergingskosten zullen door de foutparkeerders betaald moeten worden anders wordt het voertuig niet afgestaan. Natuurlijk zal deze verkeersovertreder ook beboet worden door de politie. Wees geen dief van uw eigen zak.

Adrianus zal in samenwerking met de politie van het bureau Albina een aanvang maken met de ordening van een parkeerterrein voor de Albina’s taxi in dit district, meldt de Surinaamse politie.