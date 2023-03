VIDEO: Voetbaltalent verhuist van Suriname naar Nederland in nieuwe film

Volgende maand is de nieuwe film ‘Leeuwin’ in de Nederlandse en Belgische bioscopen te zien. In de film verhuist de veertienjarige Rosi van Suriname naar Nederland. De cultuurshock die ze doormaakt is groot, maar gelukkig heeft Rosi een geheim wapen: haar voetbaltalent.

Debutant Alyssa van Ommeren, die Rosi speelt, liet vorig jaar van zich horen als deelnemer aan The Voice of Holland, waar ze meerdere rondes overleefde. Naast Van Ommeren zullen in Leeuwin Jay Karim-Jonker, Sanguita Akkrum, Apollonia Sterckx, Manou Jue Cardoso, Yip Andjar, Nora Dari en Cees Geel te zien zijn.

Rosi heeft een perfect leven in Suriname: ze woont in een mooi huis, heeft veel vrienden en een passie voor voetbal. Tot ze ineens naar Nederland moet verhuizen en alles verandert.

Door haar nieuwe bestie Jitte komt ze in het meidenvoetbalteam op school terecht. Niet iedereen is daar even blij mee, omdat ze beter is dan de rest. Lukt het haar om haar droom te volgen om Oranje Leeuwin te worden én haar nieuwe vrienden bij elkaar te houden?

Bekijk de trailer hier: