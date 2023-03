Van Dijk-Silos: “VHP is hindoestaanse massa aan het verliezen”

Jurist, gewezen justitieminister tevens gewezen voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau in Suriname, Jennifer van Dijk-Silos, vindt dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) ook kiezers van hindoestaanse komaf aan het verliezen is, omdat ook deze groep teleurgesteld is in het huidig beleid.

Hoewel de Oranjepartij een nationale partij is waar alle bevolkingsgroepen deel van uitmaken, heeft de partij vanwege de historie een groot achterban bestaande uit voornamelijk hindoestanen. Volgens Van Dijk-Silos heeft ook deze groep het ontzettend moeilijk tijdens deze economische crisis.

“Denk je dat alle hindoestanen het goed hebben en dat Chan aan de hindoestaan denkt? Neen. Hij denkt aan die club rondom zich heen. Dat is de grootste fout die hij heeft gemaakt. Hij is de hindoestaanse massa al aan het verliezen. That is reality”, aldus de jurist in onderstaand interview met D-TV Express: