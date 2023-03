Crowdfunding opgezet om kosten ‘Alles Plat’ protestactie te dekken

Met een inzamelingsactie hopen de activisten genoeg geld op te halen om de kosten voor de ‘Alles Plat’ protestactie op 24 maart in Suriname te dekken.

Maisha Neus zegt dat de opbrengst onder andere besteed zal worden aan drinkwater, bussen, brandstof, truck, generator, sound en eventuele juridische bijstand indien vreedzame betogers opgepakt worden.

Het doel van de actie is een sterk signaal geven aan de Surinaamse regering dat ze haar vele beloften niet nakomt aan haar volk en dat na ruim 3 jaar regeren pijnlijk duidelijk is geworden dat de politieke wil mist om het land naar rustig vaarwater te brengen.

“De problemen stapelen zich op, de economie is wankel en het land lijkt stuurloos en uitzichtloos geworden”, zeggen de activisten. Geëist wordt dat het parlement per direct alle vergaderingen staakt en de kieswet in behandeling neemt zodat verkiezingen in 2025 of eerder gegarandeerd kunnen worden.

In Suriname kan er overgemaakt worden naar de Godo Bank op rekeningnummer 2002132585 ter name van Para Focus/Margé M. Getrouw.

In Nederland kan er overgemaakt worden naar de Rabobank en ING Bank.