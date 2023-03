Auto op z’n zij na aanrijding Van Sommelsdijckstraat

In het uitgaanscentrum van Paramaribo, is een auto zaterdagavond op z’n zij belandt, na een aanrijding. Dit gebeurde aan de Van Sommelsdijckstraat in Suriname, ter hoogte van de parkeerplaats van een casino.

Volgens de verklaring van de bestuurder van de grijze terreinwagen zou de bestuurder van het witte voertuig even daarvoor een botsing met hem hebben veroorzaakt. De gedupeerde probeerde die automobilist daarna klem te rijden, waarbij er weer sprake was van een botsing en de witte auto op z’n zij terechtkwam.

De man die achter het stuur zat van de witte auto verliet de plaats daarna te voet. Bij de botsing is ook een geparkeerde auto geraakt.

De Surinaamse politie is op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek, om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld. In de omgeving staan er Safe City camera’s die meer duidelijkheid kunnen brengen.