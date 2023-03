Suriname op Internationale Toerismebeurs Berlijn

Suriname staat deze week weer op de Internationale Toerismebeurs (ITB) in Berlijn, Duitsland. Het land wordt vertegenwoordigd door de volgende bedrijven: Travel the Guinas, Purity Tours, Packed & Ready Travel, SLM, Orange Travel en de SHATA. Participatie aan deze beurs moet Suriname meer bekendheid geven onder de internationale reiziger hetgeen ertoe moet leiden dat meer toeristen ons land zullen bezoeken.

Om Suriname op de toerismewereldkaart te plaatsen wordt er regelmatig, samen met de private sector, geparticipeerd aan diverse internationale toerisme beurzen. Plekken die dit jaar vanwege internationale toerismebeurzen zijn bezocht, zijn: Utrecht (Nederland), Vlaanderen (België), Milan (Italië) en thans ITB Berlin, Duitsland. In de planning staat voor april Dallas (VS).

Speciaal voor deze beurzen is er een promotiefilm geproduceerd, een destinatiegids en is thans ook de nationale marketing en promotie website voor het toerisme in Suriname gelanceerd: suriname.travel. Dit materiaal wordt samen met het promotiemateriaal van de private sector tijdens de B2B en consumentendagen gepresenteerd.

Het toerisme komt weer op gang na een destructieve periode van twee jaar Covid-19. Suriname beschikt over alle benodigde ingrediënten om terug te komen met een sterk toeristisch aanbod dat voldoet aan de gestelde verwachtingen en eisen van haar doelgroepen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is reeds gestart met het aangaan van public-private partnerships (PPP) ter ontwikkeling van de toerismesector in en buiten Suriname.

Naast de facilitering ter participatie van de beurzen, wordt nationaal hard gewerkt aan onder meer wet- en regelgeving, toerismebewustwording, opleidingen en trainingen. Binnenkort zal het bezoek aan de diverse beurzen samen met de private sector worden geëvalueerd en zal er tegelijkertijd een beurzenkalender worden vastgesteld voor de tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024. Voor meer informatie kan men contact opnemen met het directoraat Toerisme, secretariaat:462554/ 8842754.

Paramaribo, 9 maart 2023

DIRECTORAAT TOERISME/MINISTERIE VAN TCT