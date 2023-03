Koppel dat drugs vanuit auto verkoopt aangehouden; wijzen leverancier aan

Een gemengd team van de politie van Regio Oost heeft woensdag een koppel aangehouden, dat al rijdend drugs vanuit hun voertuig verkocht in het district Commewijne.

Op aanwijzen van het stel, de 35-jarige drugsverkoper Furgill K. en zijn 29-jarige vriendin Tafane H., heeft de politie de volgende dag ook een man te Flora aangehouden, die hen de drugs zou hebben verstrekt.

De Surinaamse politie had informatie binnen gekregen over dit koppel. De wetsdienaren waren gisteravond bezig met onopvallende observatie bij hun woonadres, maar het stel was niet thuis. Even later werd hun voertuig gesignaleerd aan de Goudensterweg te Meerzorg waarbij de politie een onderzoek instelde. Bij onderzoek in de auto werd een hoeveelheid drugs en vijf 9mm scherpe patronen aangetroffen.

De drugsverkopers hadden in hun bezit 3.28 gram crack cocaïne, 18.16 gram hasj, 3 digitale fijn wegers, 2 pakken illegale sigaretten, vijf 9 mm patronen, een schaar en ziplock zakjes meldt het Korps Politie Suriname.

Op aanwijzen van het stel is de politie gereden naar een adres te Flora. Ter plaatse werd een derde persoon aangehouden, zijnde de verstrekker van de drugs Jose H. (35). Bij zijn aanhouding werden aangetroffen en in beslag genomen een hoeveelheid marihuana, sukru, 1 blok hasj en een geldbedrag in SRD.

De drie verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.