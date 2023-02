Twee criminelen hebben zaterdagavond een man in zijn rechterbeen geschoten bij een woningoverval aan de Mata Gauriweg in Suriname.

Het slachtoffer is per ontbonden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal buit is gemaakt.

Na de daad renden de verdachten via de achterzijde van de woning het bos in.

De politie heeft de zaak in onderzoek.