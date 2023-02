President heeft onderhoud met organisaties volksbuurten

Ten aanzien van de situatie in Suriname heeft president Chandrikapersad Santokhi gemeend om onderweg naar de nationale dialoog alvast de groepen te identificeren met wie er gesproken moet worden. Het staatshoofd heeft een onderhoud gehad met de organisaties van de verschillende volksbuurten. Deze bijeenkomst heeft op 25 februari plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

Met het aankondigen van de nationale dialoog door de Surinaamse president is er alvast een pre-meeting gehouden om groepen te identificeren die zeker bij betrokken moeten zijn. Dit om ze de ruimte te bieden een goede presentatie voor te bereiden.

De verschillende organisatieleden hebben de problemen in hun buurt naar voren gebracht, de zaken die direct aangepakt kunnen worden en oplossingsvoorstellen. Het gaat om de buurtorganisaties uit Wintiwai, Pontbuiten, Ephraimzegen, Beekhuizen (ressort), Latour en Menckendam.

Parlementariërs Sidik Moertabat, Henk Aviankoi, en Cerdic Van Samson die ook coördinator is van de werkgroepen hebben hieraan geparticipeerd.

Er wordt al 2 jaar lang met de groepen gewerkt. In het eerste jaar was de focus meer gericht op de uitdagingen van het bewegen tijdens de Covid-pandemie. Dit jaar richt men zich meer op de acute noden in de buurten.