Arrestant overleden in cellenhuis Houttuin

De 60-jarige arrestant Ronald D. is zaterdagavond omstreeks 19.00u in het cellenhuis van Houttuin in Suriname overleden.

Vernomen wordt dat Ronald vrijdagochtend voor behandeling naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo was gebracht. Hij mocht later op de dag terug naar het cellenhuis.

De arrestant was bijkans 10 maanden ingesloten wegens brandstichting. Hij is zaterdagavond door tot nog toe onbekende reden overleden.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie naar het mortuarium vervoerd.