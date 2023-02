VIDEO: Tyrone Spong vangt grote anaconda in Suriname

De Surinaams-Nederlands bokser en kickbokser Tyrone Spong heeft een meterslange anaconda (boma) gevangen op straat in Suriname. Hij heeft daarvan een filmpje geplaatst op zijn Facebookpagina.

Wat de vechter met de slang heeft gedaan is niet bekend.

De anaconda (Eunectes murinus), ook wel reuzenanaconda, gewone anaconda, groene anaconda of waterboa, is een slang uit de familie reuzenslangen.

De anaconda heeft een groene tot bruine kleur en grote, ronde, donkere vlekken over het gehele lichaam. De slang is een bewoner van vochtige regenwouden in noordelijk Zuid-Amerika. Het is een waterminnende soort; vooral de oudere exemplaren bewegen zich voornamelijk zwemmend voort. De habitat bestaat uit de oevers van grote rivieren en rivierarmen en de soort heeft een duidelijke voorkeur voor moerassen. De slang komt in delen van het verspreidingsgebied nog algemeen voor.

Het voedsel bestaat uit allerlei dieren zoals zoogdieren, vogels en andere reptielen. De anaconda kan grote prooidieren aan zoals herten en krokodilachtigen. Volwassen exemplaren hebben geen natuurlijke vijanden meer. De soort wordt bedreigd door de mens: de huid en het vlees van de slang zijn veel geld waard.

De anaconda is de zwaarste slang ter wereld. Twee soorten pythons kunnen nog langer worden, maar ze worden nooit zo zwaar. De anaconda is levendbarend; als de jongen ter wereld komen, zijn ze al 70 centimeter tot een meter lang.

Hieronder het filmpje van de vangst.