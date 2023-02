President hoort zorgen en grieven Ravaksur aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 10 februari een gesprek gehad met de voorzitters van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). De leden hebben hun zorgen en grieven op tafel gelegd maar kwamen ook met voorstellen bij het staatshoofd.

Bij deze ontmoeting waren aanwezig de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën en Planning, Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken(AWJ), Sociale Zaken en Huisvesting (SoZaVo) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

Een van de voorstellen van de Raad is dat er een onder- ministerie komt met betrekking tot de Belasting Toegevoegde Waarde. Dit vanwege de complexiteit van de implementatie van deze wet. Volgens Armand Zunder, woordvoerder van de Ravaksur, is herstel en verbetering van de koopkracht onder de werkende klasse de grootste zorg bij de vakbeweging. Hij geeft aan dat een effectievere inning van belasting vanuit de goudsector en de overige exportsectoren van belang is.

Zunder is van mening dat er een flankerend beleid moet worden gevoerd en dat de import en de economie beter gestructureerd aangepakt moeten worden. “Met de juiste verhoging van toelagen zal de gemeenschap de toegepaste maatregelen van de regering wel aankunnen”, stelt de woordvoerder.

De voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, zegt te begrijpen dat de president de genomen maatregelen niet kan terugdraaien. Echter verwacht hij wel oplossingen en ondersteuning van deskundigen. “De minister van Financiën en Planning moet nu ingrijpen en ervoor zorgen dat de koopkracht stabiel blijft zodat werkers hun hoofd nog boven water kunnen houden”, aldus Snijders.

President Santokhi geeft aan dat de regering wel bereid is te luisteren. “Een ding is duidelijk, en dat is dat de economie verschrikkelijk ontwricht is”, aldus het staatshoofd. De president benadrukt het belang van het implementeren van het sociaal programma en legt het verzoek bij Ravaksur neer om de regering daarin te ondersteunen.

De gesprekken tussen Ravaksur en de regering zullen op 14 februari aanstaande voortgezet worden. De minister van Landbouw Veeteelt zal deze eerstvolgende samenkomst ook bijwonen.