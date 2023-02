President blijft thuis vanwege problemen in het land

Op maandag 13 februari stond op de agenda van President Chandrikapersad Santokhi het vertrek naar Guyana gepland, waar hij zou participeren aan de International Energy Conference and Expo Guyana.

Aaneensluitend zou het staatshoofd van Suriname de 44th Regular Meeting of the Heads of Government of CARICOM bijwonen op de Bahama’s. Hier zou hij officieel het CARICOM voorzitterschap overdragen aan de premier van de Bahama’s.

De Surinaamse president heeft echter besloten af te zien van het reizen naar beide landen voor de activiteiten, vanwege de urgente issues in eigen land. Hij zal de aanwezigen op beide vergaderingen middels vooraf opgenomen speeches toespreken, meldt de Communicatie Unit van de president (CUP).

“Het begeleiden van belangrijke nationale vraagstukken in ons land geniet de prioriteit voor de president. Maandag vangt de behandeling van de begroting aan in De Nationale Assemblée. Ook zal dialoog met verschillende belangenorganisaties worden voortgezet om gezamenlijk de maatschappelijke problemen te bespreken en naar oplossingen te zoeken”, aldus CUP.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking zal de president op beide meetings vertegenwoordigen.