Autobestuurder krijgt epilepsieaanval bij pompstation Tourtonnelaan

Een 39-jarige man heeft vrijdagavond een epilepsieaanval achter het stuur gekregen bij een pompstation aan de Tourtonnelaan in Suriname.

De bestuurder stond op het punt om brandstof te tanken toen hij plotseling de aanval kreeg. Daarbij bleef zijn voet vast op het gaspedaal, maar gelukkig stond de wagen op park.

De politie en ambulance werden gealarmeerd en arriveerden heel snel ter plaatse.

De man is met de ziekenauto afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Over zijn gezondheidstoestand is weinig bekend.