Toch geen Curaçao North Sea Jazz in 2023

De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz (CNSJ) heeft vandaag laten weten dat er in 2023 toch geen festival komt. In maart vorig jaar onthulde de grote motor achter het festival, Gregory Elias, dat de tiende editie van het festival eind augustus 2023 weer van start zou gaan.

Na uitvoerig beraad heeft de organisatie toch de lastige beslissing moeten nemen om het festival niet door te laten gaan en zegt:

“We hebben er alles aan gedaan, maar door een combinatie van logistieke uitdagingen, personeelstekorten, overvolle tourschema’s en gestegen kosten als nasleep van de coronapandemie blijkt het organiseren van het groot meerdaags festival op Curaçao op dit moment geen haalbare kaart.

Lang was er de hoop dat we komende zomer groots zouden terugkeren op Curaçao. Maar zoals bekend is de concert- en festivalbranche wereldwijd hard geraakt door de pandemie en zijn de gevolgen daarvan nog steeds merkbaar. Niet alleen door enorme personeelstekorten en kostenstijgingen; ook zijn de tourschema’s van artiesten overvol. Daarnaast zijn er logistiek nog steeds grote uitdagingen: internationaal reizen met grote groepen blijft een uitdaging, net als de beschikbaarheid en transport van apparatuur en hardware.”

De organisatie zegt hoop te houden voor komende jaren “In 2024 gaan we alles in het werk stellen om nieuwe start te kunnen maken op Curaçao” aldus de organisatie.

Het CNSJ is door de stichting Fundashon Bon Intenshon in het leven geroepen om het toerisme in het laagseizoen te stimuleren. Het festival werd altijd in het laatste weekend van augustus gehouden. Traditiegetrouw gaan er veel mensen vanuit Suriname naar het festival.