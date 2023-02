Geen verdachten aanslag kantongebouw meer vast

De afdeling Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname (OM) heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de vierde verdachte in de zaak van de aanslag op het gebouw van het kantongerecht, in vrijheid is gesteld.

Op 13 januari 2023 werden levensgevaarlijke projectielen door twee mannen gegooid op het terrein van het gebouw der Kantongerechten aan de Wulfinghstraat, waarna er meerdere schoten zijn gelost op het gebouw.

Tijdens het politioneel onderzoek is er op basis van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld ontstaan waarbij vier personen als verdachte werden aangemerkt. Na overleg met het Surinaams Openbaar Ministerie zijn drie personen heengezonden en één (B.W.) in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld op 27 januari 2023.

Het onderzoek werd na de inverzekeringstelling voortgezet en uit het tot nog toe verkregen feitenmateriaal is gebleken dat de detentie van B.W. thans niet langer noodzakelijk wordt geacht.

Het onderzoek in deze zaak wordt onverkort voortgezet, aldus het OM in een persbericht.