White Classy zaterdag 25 maart in Amsterdam

CC Entertainment presenteert op zaterdag 25 maart 2023 White Classy in Rhone Party Center te Amsterdam. Het wordt een waar spektakel met Dylisa, La Rouge, S&B MusicBand, Ernst & Friends, Tranga Rugie & The Music Lovers, OG Explosion, DJ Lal en MC Mookie.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Ghabiang Travel, Boston Catering, Draver eethuis, Badal Travel, alle bandleden of hier online via Eventbrite. Heren betalen in de voorverkoop 20 euro, dames 10 euro. Aan de poort zijn kaarten duurder.

Dit mag je niet missen! Tagg je mensen en deel zoveel mogelijk; regel je vervoer en oppas en kom genieten met je mooiste witte classy outfit!

Bezoekers die op 25 of 26 maart jarig zijn krijgen gratis toegang op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. VIP service vanaf 5 personen is ook mogelijk. Bel 0684431566 voor meer info en check CC entertainment op Facebook.

White Classy

Zaterdag 25 maart 2023

Rhone Party Center

Adres: Rhoneweg 12-14 Amsterdam

Tijd vanaf 22:00uur tot 07:00uur