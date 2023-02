VIDEO: Koningin Máxima laat dansmoves zien op Aruba

Koning Willem-Alexander bracht afgelopen dagen met zijn vrouw koningin Máxima en oudste dochter prinses Amalia een bezoek aan Aruba. Tijdens hun laatste avond van het bezoek zijn de Oranjes feestelijk uitgezwaaid onder begeleiding van Caribische muziek.

Daarbij liet koningin Máxima met haar dansmoves zien, dat ze in Zuid-Amerika is geboren. Onderstaand filmpje waarin ze de maat goed weet te houden op de muziek van de brassband, ging viraal. De koning had iets meer moeite, maar deed gezellig mee.

Máxima Zorreguieta, de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden, is van Argentijnse afkomst en op 17 mei 1971 geboren in Buenos Aires, Argentinië. Ze bezit de Argentijnse en de Nederlandse nationaliteit.

Ze draagt sinds haar huwelijk bij koninklijk besluit de naam Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg.

Bekijk de beelden hier: