Aangetroffen inbreker: ‘In huis ingebroken om te gaan slapen’

Patrick W. meer bekend als ‘Petje’ is dinsdag in de vroeg ochtend door de politie in een onbewoond pand aan de Industrieweg Zuid in Suriname aangetroffen. De gaf de politie aan dat hij in het huis had ingebroken om te gaan slapen.

De politie kreeg omstreeks 03.00u melding dat de buren een man op het dak van het bedoelde pand zagen lopen. De politie van het ressort rukte uit en trof een goed beveiligde woning aan.

Met assistentie van de Surinaamse brandweer lukte het de sterke arm om het huis binnen te gaan. Daar werd de verdachte, een notoire inbreker, in het pand aangetroffen. Hij verklaarde dat hij was gaan rusten.

Het huis is behoorlijk vernield, daar de verdachte de bedradingen en koperen buizen heeft weggerukt.

Petje is een oud bekende van de politie. Hij werd meteen naar het politiebureau overgebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.