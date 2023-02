Hardrijder slaat met auto over de kop en belandt in trens

Deze personenwagen is dinsdagavond in de trens beland langs de Weg naar Peperpot in Suriname.

Een ooggetuige zegt aan Waterkant.Net dat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed. In de bocht nabij de Engelbrechtweg verloor hij de controle over het stuur.

Volgens de ooggetuige vloog de auto uit de bocht, sloeg die over de kop en belandde weer op vier wielen in de trens. De wagen heeft daarbij een brievenbus, vuilnisrek en een waterleidingbuis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij beschadigd.

De bestuurder bleef ongedeerd. De politie kreeg de melding van het eenzijdige verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te halen. Het was een hele klus om de wagen te bergen. Hieronder een video daarvan.