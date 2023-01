Guyanezen ter dood veroordeeld voor dodelijke piratenaanval voor kust Suriname

De Guyanese zakenman Nakool Manohar, bekend als ‘Fyah’ en zijn medeverdachte, Premnauth Persaud, bekend als ‘Sinbad’, zijn ter dood veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dodelijke piratenaanval op vissers voor de kust van Suriname in 2018.

De aanval op 20 vissers, die zich in vier vissersboten bevonden op 48 km van de Surinaamse kust, werd door de toenmalige president David Granger beschreven als een “bloedbad” en een grote tegenslag voor het terugdringen van piraterij die al lang wijdverbreid is in de wateren van beide landen .

Van de 20 aangevallen vissers zijn er nog steeds een aantal vermist en als dood beschouwd. Vijf mannen overleefden de brute aanval.

Guyanese en Surinaamse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat de aanval een wraakactie was nadat de broer van Manohar, Somnauth Manohar, in Suriname was neergeschoten.